桃園機場新增4例本土，疫情指揮中心定調為群聚事件，病毒基因定序初步判定感染Omicron。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學坦言「不意外」，只要境外移入持續增加，遲早會出現類似破口，若Omicron真的進入社區，最需要擔心的族群，包括還未接種疫苗的65歲以上長者、青少年或無法打疫苗的兒童，他強調到除夕後兩周，社區將承擔極大的疫情壓力，若再爆發大規模社區感染，只能迫與病毒共存的生活，「因此，未來6周是關鍵期」。

謝宗學昨（4）日於個人臉書粉專《Dr. E小兒急診室日誌》分析，由於桃機群聚案目前感染源仍不明，確診的清潔員病毒基因定序初步判定感染Omicron，傳播力最高的變異株已突破邊境管理範圍，或進入社區。

謝宗學指出，台灣只打一劑疫苗接種率突破8成，兩劑疫苗接種率接近7成，再加上口罩政策，社區面對病毒，有一定的保護力。從美國近日的疫情資訊中發現，即便遭到Omicron變異株攻陷，死亡人數並沒有明顯上升，代表疫苗對重症的保護力仍在，在兩劑疫苗的保護下，Omicron有輕症化的趨勢。

謝宗學說，若Omicron真的進入社區，最需要擔心的族群，除了沒有打疫苗的65歲以上長者外，沒有接種疫苗的青少年，或無法接種疫苗的兒童，都是需要觀察的重點對象，根據國外經驗，相較其他變異株，兒童更容易感染Omicron，且兒童感染Omicron後所併發的「多重系統發炎症候群（MIS-C）」的機率，目前尚未有確實的研究說明。

最後謝宗學直言，這次桃機群聚案「我不會太意外」，畢竟以Omicron誇張的傳染力，只要境外移入個案持續增加，遲早出現類似的破口，重點是後續疫調傳播鏈的釐清、採檢及隔離，謝宗學強調，到除夕後兩周為止，社區將承擔極大的疫情壓力，若能度過，我們才能繼續過著平行世界的生活；如果再爆發無法控制的大規模社區疫情，只能迫進入與病毒共存的生活，「因此，未來6周是關鍵期」。