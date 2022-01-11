據「無錫疾控」消息，無錫市於昨天（1月10日）首次檢出1例Omicron變異株感染者，該感染者於1月5日從澳洲搭機抵達上海入境，在上海進行3天的集中隔離後，經轉運專班閉環轉運至我市進行集中隔離，市疾控中心對該感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，結果為新冠病毒VOC／Omicron變異株（BA.1進化分支）。該感染者係入境閉環管控人員，目前在無錫市定點醫院隔離治療。

無錫市防控建議，外省來錫返錫人員需持健康碼綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，並在抵錫後12小時內就近再次進行核酸檢測，並請廣大市民非必要不離錫。此外，在全程免疫的基礎上，呼籲民眾特別需要接種第三針新冠疫苗加強針。

★全球流行現狀

近期全球已有110多個國家和地區發現Omicron變異株感染病例，Omicron變異株已成為南非、英國、美國等國家的主要流行毒株，部分國家研究提示Omicron變異株更易免疫逃逸、傳染性增強、致病力減弱導致無症狀感染比例高，隱匿性強，世界衛生組織預計Omicron變異株將很快成為全球優勢流行株。

★中國大陸流行現狀

自2021年12月13日天津首次報告發現Omicron境外輸入病例以來，目前中國大陸已有天津、廣州、長沙、深圳、浙江、河南等多個省市報告，其中廣州、天津、河南等多地有本地病例報告。

自1月8日天津發生本地Omicron感染疫情，是迄今為止Omicron在大陸國內引發本土病例最多的一起，截至1月9日24時累計報告感染者44例，其中天津26例（津南區25例、南開區1例），河南安陽18例。目前本輪天津疫情傳播鏈尚不完全清晰。

★無錫市防控建議

1、及時主動報備。中高風險地區和有本土病例報告地區及所在設區市（直轄市為區），以及與確診病例（含無症狀感染者）有軌跡交叉來錫返錫人員，應立即主動向所在社區（村）、單位、屬地疫情防控指揮部或入住酒店報告，配合做好健康管理及核酸檢測。2021年12月25日以來有天津市、12月28日以來有河南省安陽市旅居史來錫返錫人員，請立即報備。外省來錫返錫人員需持健康碼綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，並在抵錫後12小時內就近再次進行核酸檢測。

2、非必要不離錫。請廣大市民非必要不離錫，不前往中高風險地區和有本土病例報告地區及其所在設區市（直轄市為區）、陸路邊境城市，如必須前往，務必提前向所在社區（村）、單位報備，並做好個人防護，待所在地區風險等級降至低風險後方可來錫返錫。

3、接種新冠疫苗。接種新冠病毒疫苗是預防新冠肺炎最有效的方法，是阻斷新冠病毒傳播的重要措施。研究表明，Omicron使疫苗效果折扣比其他的變異毒株更大，在全程免疫的基礎上，特別需要接種加強針。請廣大市民朋友積極配合做好新冠病毒疫苗接種及加強針接種工作。

4、加強個人防範。請廣大市民朋友繼續繃緊疫情防控這根弦，堅持落實「防疫三件套」，牢記「防護五還要」。嚴格做好個人防護，保持安全社交距離、規範佩戴口罩、保持良好的生活衛生習慣，並密切關注官方權威發佈，不信謠、不傳謠、不造謠，積極配合開展疫情防控工作。