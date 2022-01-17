台灣社區遭Omicron攻破防線，不少人擔心疫情警戒再度升至三級。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，內需經濟禁不起再一次打擊，且入境的高峰已經過了，接下來的14天很關鍵，若不能有效控制桃機衍生的幾個傳播鏈，春節過後將真實面對「漸進式與病毒共存」的生活模式，他提出5大建議，為未來可能進入新的生活模式，提前做準備。

謝宗學今（17）日凌晨於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，入境返國的高峰已經過了，接下來到除夕前的14天很關鍵，若不能在這段時間內，將桃機衍生的幾個傳播鏈有效控制，屆時春節假期大量的人流移動，將使Omicron擴散到全台，到時候我們將真實面對「漸進式與病毒共存」的生活模式。

謝宗學指出，即使Omicron進入社區，危害經濟活動的高強度防疫政策很難再出現，內需經濟禁不起再一次的打擊，因此現階段爭執是否禁止餐飲內用，「不太有意義」。

謝宗學提出5大建議，包括盡快提升兩劑疫苗覆蓋率超過80%、提高PCR的檢驗量能，同時大量採購快篩試劑，讓一般診所有足夠的試劑可快速診斷、購買大量有效對抗新冠肺炎的口服藥，以及調度、擴充輕症病房的量能，讓醫學中心的負壓病房和加護病房，只收治真正嚴重需要深切治療的病患，最後，兒童病房的量能也需納入考量，因美國的經驗告訴我們，一旦爆發大規模Omicron疫情，兒童醫療的量能將會相當吃緊。

謝宗學說，這5大建議並非要指揮中心、衛生單位放棄疫調及隔離，而是要預先準備，萬一現階段的防疫作為失效，開始進入「漸進式與病毒共存」新的生活模式時，必要的準備工作。

謝宗學表示，往後14天若能順利控制桃機疫情，春節後我們依然可以過著馬照跑、舞照跳的世外桃源生活；相反地，如果無法控制，春節後爆發，該準備的醫療量能和物資要預先儲備，且在Omicron低重症率和疫苗高覆蓋率的條件下，加上國人對自身衛生防護的要求，我們是有本錢與病毒共存的。他說，不管未來發展是上述哪一個劇本，都滿樂觀看待，只不過若是第二個劇本，兒童急診將會迎來久違的就診人次高峰。