半導體競爭態勢延燒，英特爾強勢重返晶圓代工的布局，讓它與台積電的競合備受關注；決心再起的英特爾，今年初更推出震撼業界的徵才計畫，讓它與台積電的競爭，延燒到人才的爭奪。

鎖定台灣7家領導企業挖角，只要是經由公司內部人引薦，可以拿到最高24萬新台幣的獎金，是英特爾在台灣最新徵才計畫中，最引人注目的部分。過去，這項英特爾內部的推薦獎金，最高是16萬新台幣，這次等於一下子提高5成。為什麼，一家總部遠在美國的半導體廠，要在台灣大手筆攬才？

答案，與去年2月上任、並且一個多月前才造訪台灣的英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger），誓言要讓公司「重返榮耀」的全球布局，有密切關係。

先看台灣。1985年成立、員工人數超過1千人的台灣英特爾，目前在台北、新竹都有團隊，前者以業務人員為主，後者多是供應鏈管理、研發工程的人員，據英特爾內部人士透露，目前兩地人才招募規模，仍然在同步放大。

這項擴張計畫連結的，正是基辛格上任後大力推行、聚焦「重拾製造」的「IDM二．○」計畫。資深半導體分析師、光電工業科技協進會特別顧問柴煥欣分析，該計畫策略重心有三，分別是：提升自有產能、擴大委外代工、重返晶圓代工，而台灣分公司的人才擴張就對焦在這些發展方向。

譬如，就重返晶圓代工，一名半導體人士預測，未來加入英特爾台灣分公司的新人才，將有一群人的業務重點，是在爭取台灣眾IC設計廠的代工訂單。

此外，在擴大委外生產上，近兩年英特爾陸續推出的繪圖晶片，已委由台積電代工，該公司與台灣晶圓代工廠的關係愈趨「親密」，也同步擴大供應鏈管理人才的需求。英特爾台灣總經理汪佳慧就表示，該公司新竹團隊有「非常有意義的」投資項目，「英特爾不只做半導體製程，我們還有做半導體開發！」

再看全球。汪佳慧更進一步指出，從去年三月迄今，其實不僅台灣，英特爾在全球已經招募超過六千名的新員工，且人才需求缺口，到目前仍在持續擴大。

砸660億 為全球員工大調薪

然而，隨著台積電、三星在母國擴產的同時，更同步赴美國建廠，半導體業的全球人才競逐，已來到前所未有的激烈程度。也因此，英特爾本月傳出砸下24億美元、換算新台幣逾660億元，為員工與新進人員進行結構性調薪。