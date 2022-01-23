台灣擁有AI應用於產業的軟實力，學術實力深厚的美國哥倫比亞大學永續發展中心（Center for Sustainable Development Columbia University） ，與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）簽署交流合作備忘錄（MOU），深化雙邊學術與技術合作，創下台灣首次以AI產業優勢參與國際永續發展組織的新紀錄。

台灣人工智慧實驗室表示，雙方選定的合作議題為人工智慧、人機學習、區塊鏈等重點項目，首先開發AI創新技術應用於醫院、機場入境檢疫站等場域；資訊認知安全、可信任AI、區塊鏈議題也名列合作議程，期以營造平等、且安全的疫後新日常。

哥倫比亞大學永續發展中心執行長Jeffere D. Sachs是世界著名經濟學家，曾於聯合國擔任千禧年發展計畫（Millennium Project）、永續發展網站（Sustainable Development Solutions Network SDSN）負責人及高級顧問。執行主任Yanis Ben Amor博士是公衛領域的權威，在疾病的傳播及檢測深耕超過20年，在結核病及愛滋病到現在的COVID-19都有卓越的研究成果。

此次MOU簽署合作，突顯台灣AI軟實力受到國際重視，與國際結盟合作勢必成為。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，當前國際社會如何透過AI科技建構韌性已成首要議題，台灣豐沛的AI技術能量將能藉此向外推展，打造符合聯合國永續發展目標的AI創新應用，加速構築國際社會疫後韌性。

台灣人工智慧實驗室倡議長許毓仁強調，由台灣的AI軟實力結合哥大的學術地位共同推動聯合國永續發展指標（SDGs），是一項很有意義的合作。未來會使用AI和人機學習科技，對肺炎病毒與擴散路徑做更精準的檢測與預測，加深學術研究深度及應用廣度之餘，與哥大共構AI永續應用藍圖。