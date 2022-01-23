國內本土疫情一路南下高雄，雙北、宜蘭、基隆、桃園、新竹、高雄多條傳播鏈一起爆發，不過指揮中心仍強調現在還不會升三級警戒，目前重點是桃園亞旭及高雄港群聚，努力以清零為目標，但若出現多點社區群聚，也不得不升級，對此，前疾管局長蘇益仁表示，現在還想清零，真的頭腦壞掉，應該改用減災的方式思考與病毒共存。

本土確診昨天暴增82例，累積1月本土病例達251人，加上春節9天連假即將來臨，民眾憂心過年後疫情將會大爆發，指揮中心指揮官陳時中表示，現階段疫情重點為桃園亞旭電腦廠及高雄港群聚這兩起事件，目前都還追得到感染源。

陳時中表示，「我們朝著清零方向努力」，目前針對移工採檢匡列，都是朝清零方向。但也坦言Omicron傳染力太強，不見得可以清到零，僅能可控，因此相關醫療、後送、居家隔離都要改變。

根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁表示，到現在還在清零是頭腦壞掉，Omicron傳播速度快，應該改用減災的方式思考，才能共同度過疫情，達到與病毒共存。至於國內要與病毒共存，必須達到三條件才有希望達成，第一，老人第三劑疫苗覆蓋率達到八成；第二，準備好新冠口服藥；第三，春節後入境人數減少，且流感未起來，才有可能安心解封。

蘇益仁表示，他不建議防疫升到三級警戒，因為已有約八成國人打滿兩劑疫苗，且Omicron多為輕症，只要控制在每日新增50例最好，單日百例以下都可以守得住。