近日台灣爆發嚴重本土疫情，其中多數疫情更集中在桃園，藥師林士峰昨（22）日就在臉書針對桃園疫調慢半拍的狀況發文，批評日前剛選上立委的林靜儀是「專業為黨服務的醫師」。

本土疫情日趨嚴重，許多網友對於指揮中心遲遲不願再升三級的行為無法理解，林士峰日前也在臉書發文，指出去年雙北疫情嚴重時，有一群網友在吵疫調很差，但這次西堤群聚卻靜悄悄，說「要是大家拿出監督柯文哲一半的力氣來監督桃園市，病毒傳播鍊大概早就匡出來了，還有時間讓桃市府花時間嘴砲」。

昨日林士峰再度於臉書發文，說儘管台北市去年底在世界資訊科技大會以「大數據疫調專案」摘下傑出醫療應用首獎，以實際行動破除謠言，但林靜儀在去年6月時曾大聲砲轟台北市不疫調，導致許多相信林靜儀醫師專業的信眾，到現在仍深信台北市疫調有問題。

不過林士峰指出，林靜儀對於這次桃園那麼慢的疫調狀況卻是「靜悄悄」，讓他質疑「這不就是黨同伐異嗎？」更批評林靜儀是「專業為黨服務的醫師」。