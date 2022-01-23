Omicron變異株肆虐全台，高雄市政府加強稽查傳統市場及批發落實防疫，其中，高市十全、鳳山、大社及岡山等4處果菜批發市場每日交易量達上千公噸，交易人潮達上萬人次也是防疫重點之一。另農業局也加強其他果菜、肉品、家禽及花卉等15處批發市場，加強巡查的動作將持續到農曆春節假日。

農業局表示，自1月21日起，農業局除要求轄管之果菜、肉品、家禽及花卉等15處批發市場，提高加強防疫措施包含體溫測量、佩戴口罩、手部消毒、入場實聯制、禁止試吃，及實施人流管制等措施。

農業局並派人分別巡查各批發市場，包含巡視十全、鳳山、大社及岡山等4處批發市場，以及對拍賣人員及販運商戴口罩的防疫情形，發現巡查市場人員及採買民眾均有戴口罩及配合防疫措施，並對公共區域包括廁所等區域加強清消。此巡查動作將持續至農曆春節假日，持續對民眾做宣導。

農業局長張清榮也呼籲，年關將近，各市場將進入採買尖峰期，請全民共同齊力配合中央及地方防疫指揮中心，做好戴口罩、量體溫、掃QRcode實聯制等，並時常注意個人衛生，所有場域得每日清消是最佳防疫措施。若有違規經勸導不聽將依法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。