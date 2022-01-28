農曆春節將近，國內本土疫情持續升溫，台中市經濟發展局通令全市42處公有市場，加強防疫準備，針對民有市場、黃昏市場、夜市排班進行宣導，提醒攤商防疫不鬆懈，落實防疫讓民眾安心採買年貨。
春節前最後一周上班日，經發局主任祕書倪世齡、專門委員林敏棋及謝公耀，分頭帶隊至建國市場、民有向上市場及大墩黃昏商場等，擴大進行防疫措施宣導。
過年前最後一個周末是市民上街採買年貨高峰期，安全社交距離較難維持，加上Omicron新型變異株傳染力強、傳播速度快，民眾採買年貨、拜訪朋友或到人潮聚集的地方，務必戴好口罩；商家攤販更要落實市場環境消毒清潔，唯有共同做好防疫工作，才能安心過好年。
經發局指出，台中市轄管公有市場的從業人員已完成2劑新冠肺炎疫苗者超過9成，營業期間及營業後市場自主定時清消，提供民眾安心的消費環境。
經發局強調，兼顧守護市民健康及業者經濟，市府啟動「春節防疫專案」，加強部署、從嚴面對、加重處罰，未依規定配合防疫政策、經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰。
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