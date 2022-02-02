民眾可透過即時影像隨時確認台中熱點公園人潮，圖為草悟道。（翻攝自台中市政府熱點公園即時影像／黃國峰台中傳真）

春節期間出遊，如何避免人擠人？台中市政府建設局特別在台中市內9處熱點公園內架設即時攝影機，民眾可透過即時影像隨時確認公園人潮，選擇適當時間前往，避免人流過多減低遊玩興緻，兼具防疫安全。

國內疫情升溫，台中市長盧秀燕多次呼籲市民朋友落實外出佩戴口罩、雙手消毒等防疫工作並提高警覺。春節假期一連9天，總不能天天待在家裡不出門，但又擔心出門透透氣，又遇上人潮洶湧，怎麼辦？台中市政府特別在市內9座公園，架設即時攝影機，監控人潮，民眾剛好可運用，選擇出遊好時機。

「新春遊公園，玩的智慧又安全！」建設局長陳大田表示，為加強服務品質，建設局在春節連假期間於熱點公園內架設即時攝影機，民眾出遊前可藉由電腦、平板、手機等方式，查看公園人流狀況、選擇適當時間出遊，避開擁擠人潮。

陳大田指出，有設置即時影像的9個公園包括太平區坪林森林公園、南屯區豐樂雕塑公園及文心森林公園、北區台中公園、東區湧泉公園、西屯區秋紅谷公園及中央公園、西區草悟道及市民廣場，提醒疫情期間外出時的防疫工作不可少，出遊也要保持社交距離。

台中市政府建設局春節熱點即時影像連結網址： https：／／bit.ly／34nDR9M