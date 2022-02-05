員警設置機動派出所執行反詐騙、交通安全宣導，更貼近民眾。（警方提供）

2022年台中燈會將在文心森林公園點燈，現場陸續約有30座以上花燈進駐，雖然晚上還沒亮燈，但白天已吸引不少民眾前來朝聖。警方指出，台中市政府警察局第四分局大墩派出所於該處設置機動派出所提供各項便民措施，同時進行治安、交通宣導，一兼二顧讓民眾賞燈之餘，亦可接收警政相關新知。

中台灣元宵燈會預定於2月12日至2月20日盛大展開，地點選在南屯區文心森林公園，為期9天的展期期間，白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園，現場除了各式主題花燈，還有許多市集活動。

警方指出，許多民眾趁著年節期間迫不及待提前來賞燈拍照，大墩派出所員警也跟上腳步，出動「機動派出所」至文心森林公園進行交通、治安宣導，小朋友熱情邀約員警一同與花燈合照，還要求波麗士大人擺出老虎威猛的姿勢，十分有趣。

為維持台中燈會周邊交通順暢，轄區員警於交通易壅塞時段派員協助疏導及安全維護，希冀民眾能體驗臺中舞彩絢麗的燈光饗宴所帶來療癒暖心的感動。

大墩派出所長曾一峯呼籲，民眾面對疫情持續升溫，年假出遊務必要做好防疫措施，搭乘大眾交通工具應全程配戴口罩，配合實聯制登記、謹記勤洗手的好習慣，保持社交距離，才能安心出遊平安返家。