台南市歸仁警分局去年9月內部稽查發現交通分隊曾姓員警涉嫌利用職務之便，不當調取40多筆民眾個資紀錄，洩漏給經營流當車的翁姓業者，收取2萬5000元賄絡金，先取消他查詢權限，再調職善化警分局，報請檢方偵辦，台南地檢署9日將曾警與翁男聲押獲准，台南市警局依公務人員考績法立刻記2大過革職處分。

28歲曾姓員警與21歲翁姓流當車業者為好友，曾員自去年8月起，連續調取40多筆民眾個資，提供給翁男使用，9月遭歸仁警分局內部稽查發現，警方立刻停止他的查詢權限，將他調職到善化警分局，全案報請台南地檢署偵辦。

台南地檢署9日兵分多路前往善化等地點搜索，傳喚曾員在內的3名警員、翁姓業者與3名證人，曾員坦承不當調取個資，但否認收取「好處」，檢方訊問後，卻發現他收取翁男2萬5000元賄絡金，另2名員警疑似涉不當調閱個資提供翁男使用。

檢方9日晚間訊問後，認為曾、翁2人涉犯貪污治罪條例，收賄及行賄罪嫌重大，並有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告與證人請回，將持續擴大追查是否有其他員警與業者涉案。

曾員為警專30期畢業，已婚，還不到30歲前途看好，因與翁姓業者交好，竟觸犯貪汙罪，他遭羈押後，台南市警局做出重懲，先依人事條例將他停職，並依照公務人員考績法，將他記2大過免職，大好人生付之一炬。