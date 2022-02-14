員警識破詐騙集團手法，耐心勸阻林女匯款。（警方提供）

今天是西洋情人節！51歲的林姓女子於網路上，認識未曾謀面的李男，期間李男展開柔情攻勢，讓林女陷入「愛的陷阱」，李男近期以投資為由，要林女匯款25萬元到指定帳戶；警方獲報後，火速前往銀行阻止林女匯款，林女原還不相信警方的勸導，後才恍然大悟原來對方是「愛情騙子」，以投資為由意圖詐騙她的積蓄。

警方指出，第四分局大墩派出所警員莊鎮遠、林其鋒、林志育，日前擔服巡邏勤務，接獲中國信託通報，有民眾欲臨櫃匯款新台幣25萬元，疑似遭詐騙。員警火速趕往了解，並關心詢問林姓女子匯款用途，惟林女說詞反覆，一下說要投資房地產，下一秒又要購買翡翠，支支吾吾的態度讓員警起疑。

黃姓行員亦向員警表示，近期他家分行發生多起關於購買翡翠的詐騙案，所以一聽到關鍵字「翡翠」，便觸動腦袋裡的記憶庫存，認為林女極有可能遭詐。林女聲稱去年4月左右，有名李姓男子主動透過臉書，互加為line好友。

林女指出，雖然彼此從未見過面，但是李男噓寒問暖的關心問候，逐漸拉近彼此距離，李男甚至三不五時向林女展現自己投資有成的紀錄，製造大家一起發大財的假象，藉此吸引加入投資行列。李男並指導林女臨櫃匯款若遇到行員提問，就以「購買翡翠」為由帶過，林女被唬得一愣一愣。

員警聞訊再三勸阻林女切勿匯款，直呼「這都是騙人的，我們查證過了」。林女方才從編織的發財夢中醒過來， 聽從員警建議中止匯款，保住辛苦的血汗錢。

警方表示，年節剛過，詐騙集團利用民眾手頭有大筆資金的機會，以豐厚投資獲利為由，吸引民眾投入現金，最終落入詐騙的圈套，等到察覺異常時，早已血本無歸。若遇有來路不明的投資問題，務必撥打165反詐騙專線或110報案系統求證。