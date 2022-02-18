股市熱、投資詐騙案持續暴增。金管會證期局統計，2022年1月1日至2月中旬，金管會就接獲投資詐騙檢舉案60件，平均天天都有1至2件詐騙案發生。證期局副局長蔡麗玲分析可能有二大因素，一是投資市場熱、股市表現好，詐騙集團趁勢起；二是金管會2021年加強宣導效果發酵，民眾接到詐騙簡訊後進行檢舉積極度增加。

近二年因為全球股市熱、社群媒體崛起，許多不肖人士利用臉書社團、LINE群組、Telegram、電話簡訊或LINE簡訊等各種管道，打著名人的旗號誘騙投資人加入群組，不只投資人受害，許多名人也受害。投資人加入群組後，就一步步被誘騙去開複委託戶投資港仙股、國外有價證券、比特幣，最後再被詐騙集團割韭菜，等投資人發現上當後，群組就被關閉、詐騙集團也早已人去樓空。

蔡麗玲表示，金管會今年以來接獲的民眾陳情，主要可分為兩大塊，一是有違法具體事證，且屬於涉及非法經營證券期貨事業者，金管會就直接移送給檢調單位偵辦。二是有些案件事證不夠充分，金管會就會把資料提供給警政署刑事警察局的反詐騙單位處理。

據證期局統計，金管會移送給警政署反詐騙單位的投資詐騙檢舉案件，今年1月到2月中旬累計就已達60件；而2021年上半年則有96件，去年下半年則有240件，2021年全年合計有336件。

若進一步看，投資詐騙檢舉案從去年下半年起就開始暴增，平均一個月有40件、遠遠超過上半年，而今年以來也是維持平均日日有檢舉案的狀況。 蔡麗玲分析，檢舉案增加主要有兩個原因，一方面是投資市場表現大好，吸引投資目光，另一大原因是金管會多次加強宣導，呼籲民眾接到疑似詐騙電話或簡訊，可積極提供檢舉，已明顯看到效果。

蔡麗玲強調，對於民眾陳情接到不明簡訊、疑似不法或詐騙狀況，金管會已多次呼籲投資人注意相關風險，投資應該要找金管會核發執照的合法金融機構，也希望民眾發現類似情況，可以向內政部刑事警察局或金管會提供情資、進行檢舉。

蔡麗玲表示，為強化防範投資詐騙案件，金管會已與刑事警察局建立即時溝通聯絡管道，同時也要求證券期貨周邊單位加強對投資人的關懷、教育宣導，積極向投資人宣導注意投資商品相關風險，且提醒投資人對社群媒體有關股市或投資之貼文內容應審慎研判，以強化投資人風險意識。