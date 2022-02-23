近來透過臉書、LINE群組、Telegram、電話簡訊佯稱報股票明牌的詐騙案層出不窮，斗南鎮1名曾姓男子22日到銀行欲匯款21萬元給「老師」操盤，警方接獲銀行通知協助攔阻詐騙，該男卻堅持匯款，員警當場用手機查詢他想參與增資的2家公司並無增資的訊息才打消念頭。

曾姓男子聽信股票代操公司所言，要匯款參加1家電子及1家航運公司的增資，3名員警苦口婆心規勸他那是詐騙集團佯裝的投資專員，但曾男聽不進去，只謝謝警察的好心。

3名員警不放棄，當場用手機查詢這2家股價及增資訊息，其中一家是2019年曾辦過增資，另一家是股價飛上天的航運公司，根本無增資事件，曾男聽完後才決定21萬元先不要匯出。

不過當員警建議他明天就打電話給「老師」要求匯回所有投資的款項，曾男仍表示他要等7天看看，說他不想倉促行事。員警也提醒他，不要隔天又偷偷匯出去喔。

除了曾男欲匯出21萬元，1名陳姓男子也欲匯款10萬元給股市老師操盤，聽完員警解釋後也踩剎車。

斗南分局指出，近2年全球股市很熱，許多不肖人士利用臉書社群、LINE群組、Telegram、電話簡訊、LINE簡訊等各種管道，假冒股市大師之名誘騙投資人加入社群，許多名人也受害。

警方表示，投資人加入群組後一步步被誘騙去當「韭菜」，詐騙手法包括開複委託戶投資港仙股、購買國外有價證券、比特幣，投資人發現上當後，群組就被關閉。

警方呼籲民眾，最近以買飆股為由的詐騙案件很多，接到簡訊一定要冷靜、查證、報警，才不會血本無歸。