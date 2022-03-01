張男砸毀超商店內物品及玻璃門。（民眾提供）

張男砸毀超商店內物品及玻璃門。（民眾提供）

醉漢砸超商傷店員 新店警壓制逮捕送法辦

戶籍宜蘭縣44歲張姓男子今（1）日中午酒後在新北市坪林區某超商毆打女店員、砸毀玻璃門，新北市新店警分局員警獲報趕抵，張男竟向員警揮拳，員警立即將張男壓制在地，上銬逮捕，以妨害公務、傷害、毀損等罪嫌帶回偵辦。

今天中午12時20分許，張男酒後在北宜公路某便利商店與69歲莊姓女店員口角，莊女打電話報警，舉動讓張男爆怒，隨手拿硬物敲擊莊女頭部，並抄起椅子砸毀店內物品及玻璃門，估計損失約10萬元。

新店分局坪林分駐所員警獲報趕抵，見張男仍在破壞玻璃門，員警立即上前制止，張男竟轉身朝員警臉部揮拳，導致眼鏡掉落毀損，員警呼叫線上警力支援，張男欲騎車逃離現場，支援警力火速到場，合力將張男制伏帶回偵辦。

警方表示，超商莊姓女店員頭部撕裂傷，送醫後已無大礙，員警並無受傷，僅眼鏡毀損。偵訊後，全案將以妨害公務、毀損、傷害、恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。