士林警分局交通組孫姓小隊長，負責審核民眾檢舉交通違規案件，常因檢舉人所附資料不完整，決定不予舉發，遭戲謔「孫不舉」，林姓男子不滿9件在基河路、通河街的違規案件遭撤銷，告發孫姓小隊長涉犯瀆職，圖利違規駕駛人，但檢察官認為，孫均有詳載不舉發的理由，與瀆職罪構成要件不符，處分不起訴。

自2020年12月到2021年間，檢舉達人告發在基河路、通河街一帶違規停車、禁行大型車的案件，林姓告發人檢舉70、80件，其中有18件資料不足，孫聯繫告發人，希望能補齊相關資料，並將案件退回派出所補正後開單，另外9件因舉發要件不足、採證影片角度等問題，未開單告發，引發檢舉達人不滿，除將審核的孫姓小隊長，取名「孫不舉」，又告發孫涉犯貪汙治罪條例的瀆職罪。

孫姓小隊長說，收到檢舉專區的資料後，先交由派出所員警初審，決定是否開單舉發，如果有爭議或舉發錯誤，由他退回轄區派出所重新舉發，並非有他一人決定。檢察官傳喚派出所承辦，員警證稱，不曾發生派出所員警決定舉發，孫姓小隊長命令員警改為不舉發的情形，並無「孫不舉」的情事。

不起訴書指出，林姓告發人所指的9件遭退回案件，都經孫逐一審核個案舉發要件是否充足，並有檢舉人不舉發的理由，檢察官因而認定，孫姓小隊長依規定審核檢舉案件，並無違反法規，不法圖利自己或他人的犯行，予以不起訴。