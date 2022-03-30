有民眾29日晚間8時許，在北市信義區逸仙路赫然撿到一個彈匣套，內有一個彈匣及12發子彈，遂緊急撥打110報案，警方調查，該彈匣套是三張犁派出所員警在處理違停案時，防彈背心底部不慎勾到彈匣套，導致彈匣套鬆脫而遺落，所幸民眾拾獲歸還，經清點後數量無訛。信義分局表示，將依規定懲處，另追究相關督導幹部監督不周責任。

無獨有偶，29日下午3時許，一名張姓男子至三張犁派出所報案物品遺失，員警受理後，張男向員警表示要借用電話撥打，員警提供電話後便繼續辦公，未注意張男對話內容，不料，張男竟打到1999，聲稱在世貿遺失物品，保全都不幫忙尋找，揚言要在世貿放炸彈報復，1999接獲恐嚇電話立即通報警方處理。

信義分局會同刑大科偵隊調閱通話紀錄，確認恐嚇電話竟是自三張所撥出，立即派遣警力在三張所周圍搜尋張男下落，不到一個半小時在松壽、松智路口將張男追查到案，發現張男精神狀況不佳，於是通報衛生局派員到場評估他是否需送醫，張男最後自願搭乘救護車到松德醫院診治，全案訊後，將依恐嚇危安罪嫌函送。