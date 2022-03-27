基隆市今日新增19例本土個案，銀河小吃店、刑事警察群聚案持續延燒，位在中正區二信高中也受波及，有3名高中生染疫，市府今天篩檢全校師生3350人、全市警察同仁950人。

基隆市政府今天下午舉行防疫記者會，市長林右昌表示，今日增19例，其中銀河小吃店工作人員4例、刑事警察人員6例、確診者家屬3人、二信高中學生2人、銀河小吃店消費者4人。截至昨晚為止，總計匡列、篩檢437人，其中PCR篩檢及匡列居家隔離235人；PCR篩檢及自主健康管理26人。

林右昌指出，確診家屬中有1例是二信高中學生，後續傳染給1名同班同學，以及搭乘通班交通車友人，由於有2個班級學生確診，今天早上立即下令全校師生進校全面篩檢，由8組醫護同仁分別進入教室採檢，取得陰性報告者才能返家，目前掌握國中部1398人、高中部1746人、教職員206人，總計3350人。

至於警察局群聚案，林右昌說，確診者皆是偵查隊、刑大同仁，屬於刑事人員，目前警力狀況良好，已匡列39人居家隔離，今天已向警政署長陳家欽通電話，若未來有需要支援，刑事體系將由刑事局協助，行政體系則由保一總隊加入，中央和地方將通力合作。