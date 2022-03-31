基隆警群聚遍地開花 今再＋2！少年隊副隊長染疫 09:522022/03/31 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆再傳2名警員篩檢陽性，1名少年隊副隊長PCR陽性確診，1名內勤人員快篩陽性PCR確認中。（陳敬哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆警察再傳2確診，據了解，其中1人是基隆市警局少年隊的副隊長，在3月30日上午快篩陽性，中午緊急PCR檢測，昨天傍晚得知確診；另1人則是內勤人員，已經被匡列居家隔離，今（31日）早上快篩陽性，後續將由PCR再確認。 北市122官警異動 少年隊長邱子珍調非主管職 基隆類普篩挨批雙標！陳時中今坦言：去年缺家用快篩 #基隆 #群聚 #警察 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市1家3口確診 關東國小師生、接觸者2187人採檢結果出爐 10:202022/03/31 生活 外聘舞蹈老師染疫 宜蘭68名學生居家隔離 15:512022/03/30 生活 高雄今＋4！他搭基隆染疫計程車 2動作害中鏢 10:322022/03/31 生活 彰化確診夫妻到過苗栗後龍 匡列77人採檢結果出爐 15:082022/03/30 生活 帶頭當防疫破口!英相疫情期間照嗨不誤 最慘可能辭職 12:012022/03/30 國際 舞蹈老師傳播鏈擴散！桃園高中1生染疫 今全校停課 10:392022/03/31 生活 遠傳5G元宇宙加速器 成軍 04:102022/03/30 產業．科技 宜蘭凱旋國小外聘師確診！逾500師生採檢、綠博休園 09:082022/03/31 生活 台東卑南群聚案＋2 初鹿牧場員工小孩染疫 就讀國小停課至4／8 17:052022/03/30 生活 台中婚宴傳播鏈擴大！高雄今增4確診 2人是小學生 09:212022/03/31 生活 海大老師曾赴新北參加婚宴 匡列69人採檢皆陰性 16:022022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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