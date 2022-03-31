基隆警察再傳2確診，據了解，其中1人是基隆市警局少年隊的副隊長，在3月30日上午快篩陽性，中午緊急PCR檢測，昨天傍晚得知確診；另1人則是內勤人員，已經被匡列居家隔離，今（31日）早上快篩陽性，後續將由PCR再確認。