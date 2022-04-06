國際會展中心「四葉草」將改建成上海最大方艙醫院 預計提供4萬床位。（央視新聞截圖）

當前上海正在全力籌措救治床位和隔離房源，選擇符合防疫條件的場所加快改擴建力度。目前，原為承辦上海進口博覽會的上海國家會展中心（暱稱四葉草）方艙醫院改建工程已經啓動，全部建成後有望提供超過4萬個床位。4月5日晚，承建方工人已經進入到國家會展中心，並開始進行地板鋪裝防水作業。

為保證施工安全，建設者進場均需持有48小時內的有效核酸陰性證明，同時佩戴好口罩，嚴格遵守相關防疫規定，不少施工單位會按照「三班倒24小時不間斷施工」。

據新華社視頻報導，政府高層下令，上海國家會展中心三號館必須在4天的工期內完成施工，先提供三萬張床位。

為了集中收治新冠陽性確診病患，做到應收盡收，大陸各省市加速建設方艙醫院。

中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭4日至5日坐鎮上海調研指導疫情防控工作，她傳達大陸中央指示：集中隔離點準備和方艙醫院建設是當前重中之重，要以更快速度、更大力度推進，並要嚴格落實封控區和管控區管理措施。她要求保障港口航運正常運行，確保供應鏈產業鏈穩定暢通。