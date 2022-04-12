中國本土疫情擴大，自3月起上海市政府採取分區封城，鄰近上海的電子業生產重鎮-昆山市也受影響。上海昆山有國內大型ODM廠聚集，如廣達(2382)上海松江廠、昆山則有仁寶(2324)、緯創(3231)與和碩(4938)廠區等，目前ODM廠平均消費規庫存水位仍有3~4週，足以支應短期生產需求，但部分車用高壓MLCC 250V以上規格、伺服器高階MLCC 0805/1206/1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。

據TrendForce了解，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，讓周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內庫存來低度滿足產線需求，長短料問題進一步擴大。同時，預期各區域陸續解封後，恐湧現短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增，屆時將造成海關閘口塞車，交期延長現象，可能持續至四月底才有機會改善。

TrendForce進一步表示，由於從2021年第四季開始，占台、韓、中MLCC供應商大宗的消費性規格產品在客戶持續調節庫存下需求疲軟，儘管目前ODM廠預測第二季消費規MLCC需求量將逐月回溫，但在疫情緊急封城的衝擊下，物流時間勢必出現延遲，由OEM廠直購（direct buy）的關鍵零組件也因上海封城供貨中斷，部分CPU、電池模組、面板等出現因物料無法運抵相關廠區倉庫以致產線缺料的問題，此將造成ODM廠內長短料問題擴大。然從另一方面來看，反而目前下游品牌客戶關注的重心仍在於第二季終端市場的能見度低，需求疲軟的問題上。

觀察第二季情形，中國自三月以來面臨深圳、東莞、上海封城，已衝擊中國製造業景氣走向緊縮期，加上俄烏戰爭、高通膨持續拖緩主流消費性電子產品需求的成長力道，甚至可能有衰退風險。在眾多不利因素夾擊的情況下，ODM廠對於MLCC解封後的拉貨力道，仍需視長短料紓解狀況，才能進一步判斷。若短期中國疫情無法獲得有效控制，ODM廠整體庫存仍會維持約1~1.5個月的高庫存水位，以防止類似無預警封城而干擾生產運作。但TrendForce認為，MLCC供應商將因此難以掌握客戶在真實需求的能見度，一旦面對訂單反轉，將無法快速反應產能調整，此將成為第二季MLCC業者主要風險管控重點。