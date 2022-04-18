銅是能源轉型的要角，銅價高檔強勢，需求保持穩健，助於相關廠商獲利上揚動能。殖利率2.19%的第一銅（2009）周一股價3.29%，報45.55元，領漲鋼鐵股。

第一銅去年營收32.19億元，創下7年新高；營業毛利、營業利益均轉盈，歸屬母公司業主淨利4.23億元，年增4.35倍，也創下11年高，EPS達1.18元。公司決議擬配息1元，配發率近84.75%，改寫2011年以來配發最佳紀錄。以周一收盤價45.55元計算，現金殖利率2.19%。

第一銅3月營收2.80億元，年減7.83%、月增28.19%；第一季營收7.78億元，年增13.03%、季減11.80%。單月營收創下四年同期新高。需求端保持穩健，公司訂單能見度約到第二季，展望今年，法人預估，第二季營收向上持續，加上銅價呈向上趨勢，帶動產品利差回升，以及加工費上漲效益顯現，毛利率也可望回升，助於獲利上揚動能。而因產能已達滿載，第一銅也添設備，積極優化生產效率，逐步助力拉高產量。

銅是能源轉型的要角，特別是電動車市場，加上通膨與供應鏈緊張等問題影響，銅市的基本面仍然較為強勁。美系外資報告表示，國際交易所3月銅庫存下滑，將今年銅市供給短缺的預估量上調，並預期往後2年市場的供給缺口仍續增大。

銅價來看，俄羅斯的銅礦供應干擾，全球的供應恐怕難以滿足需求增長預期，智利銅業委員會(Cochilco)報告，2022年的平均銅價預估將從每磅3.95美元上調至4.40美元。