台中市6日接獲中央通知，新增轉入2例本土確診個案，全國案25175、25177，2例均設籍外縣市，因工作需求於台中租屋；另台中市昨晚接獲轉入1例（全國案25005)，為中央已公告並說明過的確診病例，為今日轉入2例的同行友人，3人可傳染期間均無台中市的公共足跡，目前已匡列接觸者1人，經PCR採檢陰性，居家隔離中。

衛生局表示，台中市今日接獲新增轉入2例本土確診個案，分別為全國案25175、25177，皆為20多歲，1名男性、1名女性，均設籍外縣市，因工作需求於台中租屋。

2例確診者4月2日至4日期間和多名友人同遊桃園、南投及高雄，4月4日陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，經就醫採檢後確診，皆已收治隔離治療。

另台中市昨晚接獲轉入1例中央已公告確診病例(全國案25005)，為今日轉入2例的同行友人，3人可傳染期間均無台中市的公共足跡。