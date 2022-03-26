一名七旬李姓老婦2021年6月間，在北市大安區街頭順手牽羊騎走一輛張姓男子停放在路旁、由BMW所出品的MINI摺疊自行車，事後被失主尋獲報警法辦，刑事竊盜罪遭判拘役45日。張男不甘愛車尋回後面目全非，向李婦提出附帶民事求償，法官查出，該款2008年出品的自行車已絕版，頂多只能買到十年後出的復刻版，因此罕見不考慮折舊，判決李婦需全額賠償復刻版新車價20358元。

張男主張，該款自行車是2008年BMW出版的絕版品，已無法再購入配件更換，但市場上有2018年再版、與原車相似程度達90％的MINI COOPER FOLDING BIKE，市價歐元650元，折合台幣20358元，要求李婦以後者的全新新車價予以賠償。

法官認為，張男提出自行車現況照片、估價單和相關銷售訊息，佐證車輛被陳婦偷走後被弄壞，且因為絕版品，若不是用原始配件將難以恢復原有價值，因此判決陳婦應如數賠償復刻版的全新車價。