BMW汽車總代理汎德公司31日發表全新世代BMW 2系列Active Tourer豪華運動跑旅，行銷聚焦於動感風格與現代幾何美學的外觀設計語彙，與俐落流暢的車身線條，搭配嶄新科技，積極向年輕買家族群招手。

汎德表示，全新2系列Active Tourer承襲BMW新世代座艙布局，並導入全新BMW豪華純電旗艦休旅iX中多項首見的頂尖前衛科技配備，藉由一體式曲面螢幕科技、全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面以及同級唯一配備的AR擴增實境導航，打造更直覺的人車互動，自同級距中脫穎而出。

2系列Active Tourer搭載全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技提供更全面且完整的安全輔助，為駕馭過程打造強大的安全後盾，搭配首次導入2系列的48V高效複合動力科技，給予駕駛者兼具性能與節能的駕馭體驗。

汎德表示，新世代2系列Active Tourer首批導入220i及220i Luxury兩款車型，建議售價分別為172萬、189萬元，今年配額約600輛，同時汎德於4月1日起至4月4日規劃「BMW THE 2 Active Tourer玩轉樂園」活動，於全台各地展開外展，為新車宣傳造勢。