BMW 2系列Active Tourer以實用的機能性與靈活的空間變化度，獲得不少年輕家庭消費族群的喜愛，總代理汎德今（31日）在台發表全新世代BMW 2系列Active Tourer。新車擁有充滿動感風格與現代幾何美學的設計語彙，俐落流暢的車身線條展現獨特自信新風貌，業者透露，今年配額僅600台，但仍在積極爭取追加數量中。

汎德表示，BMW 2系列Active Tourer承襲自品牌新世代座艙布局並導入全新豪華純電旗艦休旅BMW iX中多項首見的頂尖前衛科技配備，例如：一體式曲面螢幕科技、全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面以及同級唯一配備的AR擴增實境導航，打造更直覺的人車互動，自同級距中脫穎而出。

此外，全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技提供更全面且完整的安全輔助，為駕馭過程打造強大的安全後盾，加上象徵BMW進入新世代動力變革的48V高效複合動力科技首次導入於全新BMW 2系列Active Tourer中，給予駕駛者兼具性能與節能的駕馭體驗，穿越都市郊野展開玩趣無限的生活旅程。

汎德導入220i以及220i Luxury兩款車型，售價分別為172、189萬元。更為讓消費者能進一步親身體驗全新世代BMW 2系列Active Tourer的率性魅力，自即日起至4月4日假華山文創園區規劃「BMW THE 2 Active Tourer玩轉樂園」活動，於全台各地展開精彩外展，現場將打造輕鬆玩樂的休憩空間並提供饒富歡樂趣味的互動體驗。

全新的懸浮式排檔座以及撥桿式排檔設計。（汎德提供）

全新車款座椅設計大幅提升肩部和腰部舒適度。（汎德提供）

行李廂容量可從原先415L擴充至1405L。（汎德提供）