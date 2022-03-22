台南市東區東門路三段21日晚間，一輛黑色BMW休旅車自撞展售中的自小客車，路面散落車殼與樹枝，一片狼藉。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

台南市東區21日晚間8時許發生一起自撞車禍，據了解，一輛黑色BMW休旅車於東門路三段失控撞上路邊停靠的展售車輛，隨後又撞上電箱，車頭近全毀。車主稱，其忘了吃藥，才顛癬發作，目前警方仍在調查肇事原因。

台南市消防局21日晚間獲報，稱東區東門路三段發生車禍，經派員到場後發現，現場為一輛休旅車撞上路旁HONDA展售中心的休旅車後，再撞上前方的電箱，路樹也遭掃倒，現場四散車殼與樹枝一片狼藉。

消防局指出，到場後將32歲女駕駛自車內救出，女駕駛的臉部受有挫傷，其向救護人員指稱，有顛癬病史，該日出門時忘記吃藥才發病，但目前轄區警方仍在調查確切肇事原因。

有路過民眾湊巧目擊車禍，將事發照片與影片上傳至臉書社團《爆廢公社公開版》、《爆料公社公開版》，透過影片可見，女車主撞上電箱後停下，引擎蓋因擦撞而冒出陣陣白煙，網友還調侃表示，「一次把路樹跟公車站牌還有電箱買起來」。