台南市有24家觀光工廠，數量是全台最多，兒童節即將到來，正是親子出遊的好時機，台南推出4條觀光工廠主體小旅行路線，台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，疫情衝擊下，觀光工廠人潮掉了5成，所幸網路、電商平台持續進行，減緩業績壓力，這次希望透過小旅行的方式，帶動遊客回流。

梁金生指出，疫情升溫以來，觀光工廠的來客數很明顯受影響，即便國內疫苗覆蓋率持續增加，現在疫情尚未完全解封，許多學校等機關團體，寧可把孩子帶去郊區看大自然，不過台南很多觀光工廠在台南市政府輔導下，取得安全場域的國際認證，相關防疫做得很確實，讓民眾都能安心來旅遊。

梁金生不諱言，疫情關係，或許營業額跟全盛時期有所落差，這2年遊客陸續散掉，加上觀光工廠大多在工業區，民眾對工業區有封閉等刻板印象，因此行銷上，也希望靠政府多多幫忙，提升整體形象。

台南市政府經發局統計，去年南市觀光工廠累計來客數121萬人次、營業額6億6339萬元。市府經發局指出，去年下半年疫情趨緩後，辦理嘉年華等促銷活動，使得後期來客數及營業額逐漸提升。

搭配兒童節連假，台南多家觀光工廠推出各式精彩的活動及優惠，市府經發局串聯觀光工廠周邊景點推出「食在好味」、「時尚養生」、「夢幻醫美」、「創意工業」4條主體小旅行路線，期待藉由主題行銷帶動更多人潮，也讓民眾感受台南各特色景點的魅力。