基隆市新冠肺炎傳播鏈燒到警界，確診民眾涉足小吃店與卡拉OK店，下周即是清明連假，台南市擔心萬華阿公店疫情翻版延燒，再度緊鎖8大行業，27日凌晨大規模臨檢全市110處休閒娛樂場所，查獲74人違反防疫規定，依防疫規定函送台南市衛生局裁處。

全台本土確診飆升，27日達83人，基隆疫調發現有多位確診民眾前往卡拉OK店與小吃店，疫情傳播鏈甚至延燒到警界。眼見清明連假到來，南部已有提前返鄉祭祖民眾，台南市擔心去年的萬華阿公店疫情事件再度失控延燒全台，26日晚間大規模臨檢八大行業。

台南市警方26日晚間至27日凌晨，15個警分局同步突擊全市110處休閒娛樂場所。

警方稽查時，不少已對疫情鬆懈的客人，並未實聯制即入內消費。部分客人在警察上門盤查時，心知未施打2劑疫苗，一群人急藏樓梯間，仍被逮獲。整晚共查獲未落實實聯制的客人共44人，也有未施打兩劑滿14天的員工共1人，顧客29人。全部登記函送台南市衛生局。

全台疫情飆升，台南市再度上緊發條，警方要求轄內有女陪侍的休閒娛樂場所負責人，確實遵守防疫。

台南市衛生局表示，民眾或員工未依規定遵守實聯制、施打兩劑滿14天就到休閒娛樂場所消費，將依違反傳染病防治法裁罰3000元至1萬5000元。