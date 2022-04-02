中央流行疫情指揮中心從3月27日起針對特定娛樂場所，宣布嚴格控管措施，苗栗警分局日前對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所，加強實施臨檢，結果在三義鄉某視聽伴唱KTV，查獲4名客人未依規定實施實聯制，其中1人僅接種2劑疫苗，違反相關防疫規定，依規定通報主管機關依法裁處。
警方表示，中央流行疫情指揮中心於3月27日發布最新防疫規定，苗栗縣警局當天就連續編排專案勤務，至各場所加強臨檢宣導，這次臨檢查獲的場所，該分局在3月30日就曾前往宣導，對於業者未做好應善盡管理責任，配合政府防疫，當場再次向現場負責人告誡勿再犯。
警方強調，中央流行疫情指揮中心宣布，特定娛樂場所的客人須接種3劑新冠疫苗，並落實實聯制，營業場所內所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。
特種營業場所人員出入較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，警方將持續防疫臨檢查察，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」及「未落實實聯制」等違反防疫規定之店家及顧客，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。
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