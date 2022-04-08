友達公告指出，子公司友達光電（昆山）有限公司配合當地政府防疫封控政策，自4月8日至12日停工。

友達表示，本公司將進行必要之庫存調配，以減緩對客戶之影響。公司配合當地政府規定採取應變措施，積極防疫以確保員工之安全及健康。此外，當地政府防疫政策與實施期間，對產業與供應鏈的影響，公司將持續密切觀察，做滾動式調整。