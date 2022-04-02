桃園市消防局第一大隊迴龍分隊舉辦清明節防災暨防縱火宣導活動，為了預防民眾掃墓不慎引發林野火災，特別於龜山區樂善寺前廣場舉辦，並同時宣導防縱火知識提升民眾防災觀念。

由於樂善寺周邊有許多墓地，民眾清明連假掃墓人潮也多，消防同仁特地在此舉辦教育宣導及體驗活動，主軸為呼籲民眾掃墓減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，同時要注意「人離火滅」原則，確實澆滅金紙餘燼。現場活動另有佈置錯誤熱水器型式並請民眾找出問題點CO宣導、登記住警器申請及防縱火相關宣導。

迴龍分隊長吳浚澤表示，清明時節各消防分隊都會以派遣車巡方式到各公墓巡視、發放宣導單給掃墓民眾，並將清明節防火宣導正確觀念告知民眾，提醒民眾們掃墓時仍應謹記「四不二記得」口訣：雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，一定要好好地確認火苗已經完全熄滅才可離開，透過此一宣導活動來防範於未然減少雜草火警發生的可能性。