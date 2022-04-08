台灣新冠肺炎疫情再度飆升，政府今年對疫情態度轉變，北部餐廳、飯店掀退訂潮，台南市因疫情相對穩定，餐廳與旅宿業未受明顯影響，退訂率都在1成內，比起去年疫情嚴峻時的大規模退房，情況大不同。

台灣疫情日增數百例，多數民眾仍害怕感染，政府對付疫情態度在清零與共存之間曖昧不明，北部傳出清明連假後，有餐廳遭民眾取消內用或改外帶，住宿也出現退訂狀況。台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，台南市疫情相對穩定，退訂狀況不明顯，只有零星退房。

清明連假剛過，5月1日勞動節連假3天，是觀光業者瞄準的下一波商機。台南市觀旅局長郭貞慧表示，未見業者反應民眾大幅退訂，大型星級飯店出現遊客退訂又再訂回，多數以電話詢問居多，這波疫情多數為輕症與無症狀感染者，民眾恐慌程度低，尚未出現大規模退訂情況。

郭貞慧表示，全台疫情雖持續擴散，中央流行疫情揮中心卻有因應措施，疫情籠罩的生活成為台灣新日常，民眾不再一味恐懼病毒，加上台南市疫情相對穩定，對觀光產業影響程度還不明顯。

台南市在清明連假期間，觀光人潮較去年成長2成多，正統鹿耳門聖母廟高空煙火與後壁區國際蘭展都有數萬人以上的群聚民眾，台南市長黃偉哲也曾與確診者足跡重疊需自主健康管理10天，在地確診人數從連假期間0人，8日為5人，但相對北部仍較安全，台南市觀光業仍未明顯下滑。