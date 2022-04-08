對於有不少民眾認為，家用快篩試劑一份售價300元實在讓荷包吃不消，國民黨醫委會呼籲，要讓民眾容易且便宜取得快篩劑，以早期發現、早期治療，降低對健康威脅及傳播速率。

陳時中日前表示，家用快篩試劑未來將取代PCR或交替使用，但有不少民眾認為，一份售價300元實在讓荷包吃不消。他今天指出，價格是一定要降的，目前正在與各製造廠商和進口廠商盤整資源，並計算大規模使用需要的量，再決定是否徵用，或以何種方式徵用，至於價格是一定要降的。

國民黨醫委會認為，民眾的健康永遠是政府最優先且最重要的考量，不能因為輕症較多，就掉以輕心，請政府讓民眾及時掌握感染情況、及時取得藥物治療。

國民黨醫委會呼籲蔡政府：

1、中央政府既允許各地廟會遶境群聚，就要做好事前防疫準備工作，特別是應善盡衛教責任，「積極勸阻」高齡長者、幼童、慢性病人等染疫高風險族群參加。

2、請中央參考美國、新加坡等國家作法，讓民眾容易且便宜取得快篩劑，以早期發現、早期治療，降低對健康威脅及傳播速率。

3、請中央儘快公布足以因應本次疫情的各項指引，讓負責執行的地方政府得以提前部署，若有窒礙難行之處，亦能及早反映，共商解決之道。

4、各種可以提前處理的公衛防疫工作，現在就可以執行，切莫等到公衛資源耗盡，始採取行動。