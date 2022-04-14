傳小英「御醫」將接任衛福部長 陳時中這樣說 12:062022/04/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中今出席新北居家照護計畫全面啟動記者會後受訪示，被提到的都是優秀人選，現在還不是談論這事情的時候。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中參選台北市長態勢明朗化，部長接任人選先前傳出是民進黨籍立委邱泰源，今再傳出蔡英文「御醫」龍頭、總統醫療小組召集人陳振文接任的呼聲高，對此，衛福部長陳時中今出席新北居家照護計畫全面啟動記者會後受訪示，被提到的都是優秀人選，現在還不是談論這事情的時候。 傳民進黨7月徵召陳時中選北市 蔣萬安說話了 選舉廣告惹議 莊瑞雄遭創黨元老狠批「勿淪為魔鬼代言人」 #御醫 #衛福部長陳時中 #接任 #小英 #衛福部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中：和小英還沒正式談過選舉 04:102022/04/13 政治要聞 陳時中7月戰台北？ 蔣萬安：現在疫情為重 04:102022/04/14 政治要聞 《時來運轉》運彩報報－義甲足球四強亂鬥 重現爭冠榮景 11:072022/03/31 體育 看完羅一鈞請假洗衣服 媒體人揭這招2年前用過 釣出徐巧芯神回 09:062022/04/02 政治 爆7月參選、邱泰源接棒衛福部長 陳時中回應了 09:592022/04/13 生活 陳時中何時宣布參選台北市長？郭正亮爆內幕點名這時機 19:292022/04/13 政治 新聞透視》陳時中蓄勢參選 傳接任部長的是「御醫」 04:102022/04/14 政治要聞 《財政》關務署高雄關關務長 陳木榮接任 14:482022/04/02 財經 王文淵辭意堅 工總最快明補選理事長 04:102022/04/07 財經焦點 財報難產 樂士中福 恐面臨暫停交易 04:102022/04/01 證券．權證 返國隔離中！苗豐強接任工總新理事長「眾望所歸」 12:132022/04/08 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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