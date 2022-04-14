衛福部長陳時中參選台北市長態勢明朗化，部長接任人選先前傳出是民進黨籍立委邱泰源，今再傳出蔡英文「御醫」龍頭、總統醫療小組召集人陳振文接任的呼聲高，對此，衛福部長陳時中今出席新北居家照護計畫全面啟動記者會後受訪示，被提到的都是優秀人選，現在還不是談論這事情的時候。