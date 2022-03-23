豪華車經銷商汎德永業（2247）23日董事會通過去年度財報，全年合併營收421.2億元、年增6.5％；歸屬母公司稅後淨利12.4億元、年增15.7％，稅後淨利創近七年新高；EPS達15.36元，為近五年新高，並達成連續八年獲利逾一個股本的新紀錄。

汎德永業指出，旗下BMW、保時捷（Porsche）兩大業務新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，帶動毛利率、營益率、淨利率同步走升，在三率三升帶動下，讓去年獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

汎德永業董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股息12元，配發率達78.1％，以23日收盤價209.5元計，現金股息殖利率為5.7％。

汎德永業指出，在BMW與保時捷產品線銷漸臻完整齊全，新車銷售力道強勁，電動車系列BMW iX、Porsche Taycan銷售表現更為亮眼，預期交車熱潮將可望延續，為今年營運成長再添動能。