自行車新兵明係(6804)今日初上櫃，股價領軍衝鋒，大漲35%，成功匯聚多頭人氣，美利達(9914)漲幅在3%以上、巨大(9921)維持平盤上方，僅桂盟(5306)壓低整理。

2021年起全球自行車市場火熱，巨大、美利達及鏈條大廠桂盟去年營收、獲利全數創下歷史新高，EPS分別為15.8元、15.55元及15.9元，三家公司都大方配息，分別配息10元、8元及9元，殖利率各為3.75%、3.13%及4.76%。

後疫情時代民眾更重視健康，全球的環保潮流也讓各國政府建構友善的騎乘環境，自行車市場需求仍居高不下，自行車業者今年營運動能仍強勁。但是，通膨、俄烏戰爭添加一些不確定因素，成本上漲也帶來獲利不小的壓力。

2021年自行車業遭遇缺料的窘境，目前自行車零組件長短料窘況仍然嚴重，部分零組件交期長達2年，外加國際原物料飆漲，自行車業者須要大量堆庫存因應生產。巨大執行長劉湧昌曾指出，全球通膨使得個人消費力降低也是一個隱憂。