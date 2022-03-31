自行車概念股再添新兵，專注中高階自行車之成車廠明係（6804）今日以承銷價40元掛牌上櫃。明係受惠已取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計Q2開始陸續出貨，以及歐美市場自行車與電動輔助自行車暢旺需求雙引擎熱轉下，今年市場出貨量可望持續提升。

明係董事長江永平指出，公司深耕中高階自行車／電動輔助自行車市場，以優異車架開發能力、高品質車架塗裝技術，結合高彈性、少量多樣與客製化生產的競爭優勢，深獲全球最大經銷商網絡、同時亦是全球前三大自行車品牌之一客戶青睞，隨量產未來有望躍升成為最大客戶；加上歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底。

江永平指出，明係蓄勢待發為新訂單與產能做好準備，除了現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用，有望帶來中長期穩健成長動能。

近幾年隨著電動輔助自行車動力系統朝向微型化、輕量化發展，加上節能減碳環保概念提升，歐洲政府政策推動與補助自行車產業措施，已成為全球最大自行車出口國台灣關鍵發展重點。

明係自2018年即洞悉未來電動輔助自行車市場利基市場，打造電動輔助自行車自動檢測設備取代路測，符合歐美電動輔助自行車組裝完成後需進行路測之法規需求，並建立扭力輸出、震動與定速檢測等生產檢測數據，確保生產的每一台電動輔助自行車品質及性能穩定。

明係總經理黃慶忠進一步指出，明係自行開發電動輔助自行車三控電機系統，已具有媲美主流的德國、日本大廠電機系統套件相同功能；而在自行車各項零組件中，皆有與2家以上零組件供應廠合作，確保生產品質與降低供應鏈缺料衝擊。

面對疫情造成缺櫃、運費上漲等影響自行車產業之營運情況，黃慶忠說，明係具有物流管理優勢，倉儲空間足以滿足客戶少量多樣生產、分配至各國際線物流之需求，加上產品外銷運費增加等成本面壓力，多由客戶負擔，相較同屬自行車成車廠上市櫃同業，獲利影響幅度較小。