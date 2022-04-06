專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）6日公布自結3月合併營收為5.82億元，年增45.46％，累計第一季合併營收為17.15億元，年增47.28％。受惠訂單量大且穩定挹注，威宏3月及第一季合併營收雙成長，第二季旺季營收，樂觀可期。

威宏表示，目前運動、輕奢兩大事業主要客戶下單力道強勁，其中，Nike日前財務報告說明會上，對今年終端市場展望樂觀，由於Nike貢獻威宏營收高達三成以上，將可望推升威宏營運持續向上，同時威宏亦積極協調客戶，前往柬埔寨驗廠認證。

為因應訂單的成長，威宏2月已承租柬埔寨3.5萬平方米廠房，預計第二季正式投產，將先生產其它品牌包袋類產品，至於Nike驗廠作業則規劃在下半年度執行，待完成驗廠作業後，柬埔寨將成為威宏集團最大生產吞吐基地，有助彈性調度生產空間，並承接更大量的訂單。

至於輕奢精品市場方面，威宏透露，各客戶對於解封後的商務、購物需求，都有足夠的信心，持續擴大訂單數量，其中Tumi商務包、行李箱訂單已攬下泰國廠所有產線，精品女包事業部分，則由宏盛公司的成熟產線生產，其產能亦以全開，預期可望更進一步擴大生產規模。

此外，為充實營運資金，威宏已通過決議發新台幣3億元有擔保可轉換公司債，並將資金用於償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化集團財務結構，健全財務體質。

因第二季將進入威宏傳統出貨旺季，各大品牌客戶皆積極布局下半年全球市場的消費動能，不僅訂單量大穩定，從實際出貨情況來看，第一季仍有部分產品營收，受到船期或港務作業的影響，將遞延至第二季認列。展望未來，威宏將持續擴大生產布局，全力衝刺營運旺季，再創高峰。