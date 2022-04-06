家住桃園市平鎮區的69歲孟姓老婦，6日一早獨自前往山仔頂永豐市場，卻不小心忘了回家的路，一個人呆坐在路旁，所幸巡邏員警經過，發現老婦神色有異，主動上前關心，才能幫助老婦找到回家的路。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住平鎮區中豐路莊敬段，略有失智的孟姓老婦，6日一早趁著天氣好，獨自拄著拐杖前往市場購物，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在路旁，不知所措。

恰巧警員林育琦及王聖儒巡邏經過，發現坐在一旁的老婦眼神徬徨無助，員警趕緊上前詢問，無奈老婦面對員警詢問，不但無法清楚表達語意，還因為想不起回家的路，著急的留下眼淚，員警除了連忙安撫老婦情緒外，也趕緊先將老婦帶回派出所安置休息。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，並將老婦平安送返家，老婦的家人看到警方上門，突然嚇了一大跳，了解原委後，才知道原來母親外出走失，所幸這次得到員警協助，才能讓老母親平安歸來，對於員警的積極熱心感到十分感謝。