花蓮卓溪鄉立山派出所宿舍老舊，空間狹小，衛浴空間不足，影響員警生活起居，去年10月斥資240萬元新建宿舍，日前啟用，內部包含1間廚房、3間獨立式衛浴設備套房，大幅提升生活品質。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮卓溪鄉立山村的立山派出所，長年守護偏鄉治安，不過因宿舍老舊，空間狹小，衛浴空間不足，影響5名員警生活起居，經時任玉里警分局長陳蔚文爭取經費，去年10月斥資240萬元新建宿舍後，日前完工啟用，內部包含1間廚房、3間獨立式衛浴設備套房，大幅提升員警生活品質，能持續守護偏鄉民眾。

卓溪鄉屬山地偏鄉，立山派出所長年位於僻居地勢較高的立山村內，5名員警無論刮風下雨，持續為村民服務，不過因派出所宿舍建築老舊，內部僅用簡單的隔板隔開，廁所及浴室空間不足，員警除了要排隊洗澡，更時常要向所長借用宿舍衛浴設備進行盥洗，生活十分不便。

時任玉里警分局長陳蔚文（現任吉安警分局分局長）某次前往慰勤時，發現立山派出所宿舍年久失修，且空間不足，影響員警的生活品質，因此推動新建宿舍，並爭取240萬元經費後，去年10月15日開始動工興建，同年12月完工，歷經2個月多月的檢驗，5名員警終於在本月入住新宿舍。

5名員警看到整建後的宿舍美侖美換，且內部還新設置1間廚房，闢增3間獨立式衛浴設備套房，興奮表示，終於不用排隊洗澡或向所長借用衛浴設備了。

「休息，是為了堅持走更長遠的路；宿舍，是用來休息調節體力的處所」，玉里分局分局長温基興表示，5名辛勞的員警長年以派出所為家，需要良好的居住生活品質，盼整建後的宿舍能提供完善的休憩處所，讓員警有充足的體力面對日益蛻變的犯罪型態，執行日復一日的勤務。