和美街長宿舍，修復後委外經營，4日開幕，提供和服體驗等多樣活動。（吳敏菁攝）

和美街長宿舍，修復後委外經營，4日開幕，化身生活美學中心，提供多元體驗，為和美鎮再增添新景點。（吳敏菁攝 ）

和美街長宿舍2008年登錄為歷史建築後，遭遇產權和法令問題延宕10年無法進行整修工程，2018年爭取中央補助4000萬修復，2020年完工，但好事多磨，直到去年才發包委外，4日化身生活美學中心，正式開幕了，提供和服體驗等多元活動，為和美增添遊憩新景點。

和美街長宿舍建於1930年，最初作為警察官吏派出所使用。後來閒置，一度殘破成了地方髒亂點，還差點被剷除，經過一番搶救，因為縣警察局僅有地上產權，土地產權又複雜，好不容易說服地主後，總算投入修復。2020年完工，又閒置了快兩年，才完成委外發包，昨天開幕，經營團隊重新賦予了新名「和美庄院」。

和美莊苑館長鄭茵表示，為了發揮歷史空間並結合在地生活，空間提供警察文物與和服體驗和等，提供遊客來打卡、從遊玩中了解和美地方的歷史故事。

鄭茵說，讓歷史建築活出生命力是重要的使命，招募在地人擔任導覽員，提高中高齡就業的機會，並吸引在地人來串門子、外地遊客來遊玩體驗，作為進入和美「迎賓」的起點。

導覽員王淑娟說，是在地和美人，過去一直在化粧品專櫃銷售，退休能擔任文化導覽員，不斷地充實、學習，真的非常開心，看著這個場域從破陋中再現風華，傳遞生活美學，找到心中的嚮往。

和美也有「織女故鄉」的雅號，紡織產業興盛，經營團隊還將利用空間，特別設置「和美織仔」手作工坊，利用紡織廠回收的廢布零料，來創造中高婦女就業第二春，課程學習過程還能發揮巧手、創意，豐富生活。