看準疫後解封旅遊潮，寒舍集團開出第五家新飯店，「寒居酒店」自3月19日起試營運，並於第二季正式開幕。寒舍表示，即日起開放預約訂房，試營運期間推出開箱體驗價「寒居精選」純住房專案，每晚3288元起。4月1日起配合「BeGood餐廳」試營運，加碼推出米其林住房專案「寒居星饗」一泊二食。

寒居酒店緊鄰雙線交匯的松江南京捷運站出口，攜手大陸建設垂直共構精品飯店寓邸，建築外觀則引進愛馬仕(Hermès)御用團隊「法國RDAI事務所」，打造RDAI於全球唯一設計的精品飯店住宅。樓高共24層，1樓至10樓為飯店區域，則委託由專門設計高端酒店的奧必概念合作，包含2樓BeGood餐廳、10樓健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱，3至10樓為客房樓層，111間客房，共規劃有六種房型，含兩間套房及四款基本房型。

客房內皆配置有大面落地窗、席夢思頂級舒眠床、人體工學乳膠記憶枕、寬敞浴室內享有浸泡浴缸和獨立淋浴間，以及客房樓層皆設有氣泡水機供房客取用。兼具商務暫歇、旅遊休憩及美食嘗鮮體驗，提供多元精緻的服務，讓每一位到訪的賓客彷彿進入都會桃花源，可暫緩步調、喚醒能量，開啟嶄新旅程。

「BeGood」餐廳位於寒居酒店二樓，特別與米其林一星人氣主廚林明健合作設計規劃，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊，希望傳遞「好食、好感、好心情」的品牌理念，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔。自4月1日起加入試營運，限定提供房客搶先專屬的用餐體驗，尊榮打造「寒居星饗」一泊二食米其林住房專案，不分平假日每晚8888元起，專案獨享米其林一星主廚林明健設計的雙人套餐，房客可自由選擇於午餐或晚餐時間享用。