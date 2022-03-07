飯店業者寒舍(2739)宣布，位於松江南京商圈的精品商務酒店「寒居酒店」將自19日起試營運、預計第二季正式開幕，即日起開放預約訂房。試營運期間推出「寒居精選」純住房專案，開箱體驗價每晚3288元起，住宿含翌日早餐2客的一泊一食專案每晚3888元起。

配合館內「BeGood餐廳」預計4月1日起試營運，「寒居酒店」將加碼推出每晚8888元起的一泊二食米其林住房專案「寒居星饗」，可享有由米其林一星主廚林明健獨家設計的雙人套餐及翌日早餐2客，盼以完善的設施與規畫為旅客洗褪疲累、注入能量再重新啟程。

寒居酒店位於北市南京東路、松江路口，緊鄰雙線交匯的松江南京捷運站及南京松江商圈。原址前身為亞洲信託大樓，由欣陸旗下大陸建設買下都更，攜手寒舍重建為樓高24層的垂直共構精品飯店寓邸。

寒居酒店建築外觀引進愛馬仕御用團隊法國RDAI事務所，打造全球唯一設計的精品飯店住宅。位於1～10樓的酒店區域委託專門設計高檔酒店的奧必概念，3～10樓設有6種房型共111間客房（含2間套房），2樓為BeGood餐廳、10樓設有健身房、游泳池、蒸氣室及烤箱。

寒居酒店客房內皆配置大面落地窗、席夢思頂級舒眠床、人體工學乳膠記憶枕、寬敞浴室內享有浸泡浴缸和獨立淋浴間，客房樓層皆設有氣泡水機供房客取用，以兼具商務暫歇、旅遊休憩及美食嘗鮮體驗，提供多元精緻服務。

位於2樓的「BeGood」餐廳則特別與米其林一星人氣主廚林明健合作設計規劃，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊，希望傳遞「好食、好感、好心情」的品牌理念，提供創意料理、麵包點心、輕食三明治、冷壓果汁與健康果昔。