因疫情停辦兩年的「2022台北國際自行車展」，今（9）日在台北南港展覽館登場，自行車品牌大廠美利達（9914）推出的第五代全能型公路車SCULTURA TEAM（斯特拉.車隊版）獲頒代表最高榮譽的「台北展設計創新金質獎」（TAIPEI CYCLE d＆i 2022 GOLD Awards），成為今年台北展首日開幕典禮的焦點產品。

斯特拉車隊版是美利達研發團隊耗時多年，精雕細琢而成的鉅作，標榜「風阻更低、更舒適、更輕盈」，訴求「streamlined race compliance最佳競賽利器」，具有超強的爬坡性能，是2021環法賽、環西班牙雙料總冠軍車隊TBV（巴林.勝利車隊）的主力選手車。

斯特拉車隊版最引人注目的是，美利達精心設計的Team SL整合式一體手把系統，外觀完全不見管線，形塑最乾淨俐落的經典造型。「落背式」車架後三角等匠心設計，使整車風阻大減10瓦（時速45k的情況下風阻減低4.2％）；可搭配30mm寬車胎等諸多設計細節，使整車舒適性比前一代再提升30％以上，讓車主可以騎得更輕鬆、更持久。

值得一提的是，除了台北展創新金質獎外，知名的英國媒體Cyclingnews專業車手，在試騎過美利達的斯特拉車隊版後，給予滿分五顆星的肯定，並評為「the new benchmark（新的標竿）」、「the new champion（新的冠軍）」。

這款車配備Shimano最新的Dura Ace Di2含曲柄功率計組件，VISION METRON 45 SL輪組，而維持超優剛性強度的前提下，整車更減重到大約UCI規範的6.8公斤下限，性能出眾，建議零售價29.8萬元。