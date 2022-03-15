本月7至11日國道施工車輛發生5起遭後方車輛追撞事故，造成施工人員1死2傷、用路人2傷。經查其中3件事故的肇事車輛均有使用「駕駛輔助系統」功能。高公局表示，國道上常有清掃路面、修剪植栽、處理散落物等養護作業，民眾開車不能過度信賴「駕駛輔助系統」，畢竟並非自動駕駛。

「駕駛輔助系統」指的是安裝在車上的各種感測器，目的是讓駕駛人掌握整車及外部環境因素，如車道偏離警示、防撞警示、夜視及適路性車燈等。

高公局表示，近期開啟「駕駛輔助系統」車輛追撞國道移動性施工車輛事故頻傳，光是3月7至11日國道移動性施工車輛發生5起遭後方車輛追撞事故，經查，其中3件事故肇事車輛均有使用「駕駛輔助系統」，且從高速公路閉路電視攝影機影像畫面得知，開啟駕駛輔助系統的車輛，均無減速或、也沒有變換車道閃避下，撞擊施工緩撞車輛。甚至其中1件是施工人員在防護車輛遭撞後，下車布設交通錐過程中，遭同樣是使用駕駛輔助系統地車輛撞擊而死亡，造成該施工人員家庭破碎，亦造成另外2名現場作業人員受傷。

高公局呼籲，「駕駛輔助系統」並非自動駕駛，且有適用範圍和條件限制；民眾行駛於國道應該時注意車前狀況，即使使用「駕駛輔助系統」，必要時還是應該迅速介入操控車輛，切勿過度信賴「駕駛輔助系統」，以確保自身與他人安全。

高公局表示，國道為維持行車安全及用路品質，除了事故後需清掃處理外，平時亦需清掃路面、修剪植栽、處理散落物等養護作業。為維護國道施工車輛、事故處理班及用路人安全，高公局均要求落實相關交維布設規定，包括移動性施工車輛或事故處理車輛均需附掛緩撞設施，但附掛緩撞衝設施與一般車輛外型不同，有可能造成部分駕駛輔助系統車輛無法正確判斷防禦。

高公局提醒，行駛國道並開啟「駕駛輔助系統」時，應隨時注意車前狀況並勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保行車安全。若有雙手離開方向盤或閉目休息的情況，將可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處6千到2萬4千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。因而肇事者，同時吊銷其駕駛執照，另並求償相關損失。