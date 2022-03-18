車輛中心結合義隆電等國內8家業者，共同成立車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟，將發展台灣自主核心技術，建構車電產業鏈，期能開創兆元產值。

財團法人車輛研究測試中心與義隆電、友達光電、奇美車電、中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源及品佳今天在經濟部次長林全能見證下，共同簽署合作備忘錄，宣布車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟成立。

義隆電董事長葉儀皓表示，目前國內車用顯示晶片並無自主能力，產業發展受限，期望藉由籌組產業聯盟，整合台灣資通訊科技的優勢，帶動上中下游智慧車電產業鏈。

葉儀皓說，希望將台灣過去資通訊科技成功的經驗複製到智慧車電領域，建立台灣車用IC顯示技術自主能力，開發出符合國際車用影像感測晶片的先進駕駛輔助系統（ADAS）的應用模組及系統，並形成產業鏈，開創兆元產值。

義隆電將提供車用AI晶片研發與製造技術，奇美車電提供AI影像辨識技術，友達光電提供車用暨座艙顯示技術，品佳提供晶片市場行銷及應用，中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源提供系統搭載與市場應用，車輛中心將提供業界需要的測試驗證能量。

林全能表示，車輛走向智慧化與電動化，台灣應建構智慧電動車自主發展能量，整車裡面的關鍵系統組件也要建立自主能量，需要產業跨領域投入。

林全能說，聯盟未來除要拓展國內市場，包括公務車、大眾運輸系統大客車都會朝向電動車發展，並期許走向國際，打國際盃，將國內能量往外推動。（編輯：張均懋）1110318