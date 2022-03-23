出川哲朗外景所到之處都受到熱烈歡迎。（民視提供）

唐澤壽明（左）是沖繩之旅的特別來賓。（民視提供）

日本諧星出川哲朗主持的日本旅遊節目《歐兜邁冒險趣》26日起在民視首播，每集邀日本大腕級藝人跟著他戴西瓜安全帽、騎電動摩托車到各大鄉鎮，所到之處引起當地民眾騷動，尤其是婆媽粉絲更是追著他跑，被女粉絲們團團圍住的爆笑畫面，看得出川哲朗的高人氣，台灣網友甚至形容他是「日本版瓜哥」，送幸福到各地。

出川哲朗在節目中，騎著電動摩托車拜訪日本觀光勝地、溫泉廟宇或尋找美食名產，日本大概是台灣10.5倍大，車程之長令人難以想像，但每20公里就必須充電的「歐兜邁」往往會有爆笑的突發狀況。只要電動摩托車沒電時，出川哲朗便發揮機智衝民宅求救，或直接牽著電動摩托車找到可充電的地方，意外狀況不NG，走到哪裡拍到哪裡的實境演出，用他獨特觀點將日本風景帶給大家。

出川哲朗的親和力，每到任何一個鄉間小鎮就會引起大騷動，最近還榮登日本2022年新年假期明星電視廣告播出次數總冠軍，台灣人熟知的廣告女王本田翼和米倉涼子都遠不及他。本次播出集數來賓尚有台灣熟知的唐澤壽明及田村亮等人；《歐兜邁冒險趣》26日起，每周六晚7點在民視播出。