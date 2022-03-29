由《記得我愛你》貝赫恭朋與歐洲知名「身障哲學家」亞歷山大喬連安攜手自編自導自演電影《友你才精彩》，將2人相識18年的真摯情誼搬上大銀幕，將於4月15日在台上映，台灣片商將於正式上映前舉辦「影展觀眾搶先場​」給影痴們搶先看，凡持有2021或2022年任一影展票根，即可免費報名參加4月6日台北場特映活動。

今年46歲的亞歷山大出生時遭臍帶繞頸導致先天腦癱，患有手足徐動症，直到17歲前都寄宿在身障特教中心，就連衣服顏色都無法自己決定。然而亞歷山大偶然一次在書店看到柏拉圖的著作，開啟了他對於哲學領域的興趣，進而決定開始研究，首部著作《對弱小的禮讚》不僅深受讀者喜愛，還獲頒法國重要文學獎「法蘭西學院獎」，也讓亞歷山大成為哲學史上首位也是唯一一位身障思想家，他感性表示：「是哲學拯救了我，它是一種生存之道，懂得待人處事並勇往直前。」而深諳哲學的亞歷山大，在片中引用了不少柏拉圖、伊比鳩魯與尼采等哲學大師的金句名言，十分發人深省。

除了編導外，亞歷山大還身兼主演，在片中扮演一名熱愛哲學的樂觀送貨員。首次演戲的他，加入了不少自己的親身經歷，讓角色更加真實、有血肉，自然的演技也廣受影評的讚賞，對於初次演戲的感想，他則是謙遜笑言：「我想應該是第一次也是最後一次！」亞歷山大希望透過這部暖心、幽默的電影，讓大眾關注「被邊緣化的人」以及「死亡」的敏感議題：「當我們談論殘疾跟死亡時，很難保持正常心態，但我們必須將那些令人恐懼或不討喜的部分變得活潑。」並補充道：「對我來說，這就是喜劇的使命，透過笑容讓世界變得更好，也藉此區分『幽默』及『嘲諷』的差別。」